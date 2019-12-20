Впервые без демонстрации тела: конкурс Мисс Америка выиграла ученая

Студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер стала победительницей конкурса Мисс Америка-2020. Решающую роль сыграла не красота тела, а химический опыт.

24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер стала победительницей конкурса Мисс Америка-2020.

Как сообщает "Би-Би-Си", конкурсантка в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт — каталитическое разрушение перекиси водорода. Опыт сопровождается выделением пены в огромном количестве и разного цвета.

"Мы должны показать, что мисс Америка может быть ученой, а ученый может быть мисс Америкой ", заявила она "Washington Post". Девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В планах у нее — получение ученой степени в области фармацевтики.

Начиная с 2018 года, конкурс в США пытается изменить свой имидж, удалив из конкурса демонстрацию тела в купальнике, вместо этого претенденты демонстрируют свои таланты и дают интервью о своих увлечениях, интеллекте и понимании роли Мисс Америка.

"Мы больше не будем судить наших кандидатов по их внешнему виду, внешнему виду.", — сказала бывшая победительница конкурса "Мисс Америка" Гретхен Карлсон, которая объявила о реформе конкурса в 2018 году.

За звание первой красавицы Америки боролись еще 50 девушек. Корону победительнице, вручила мисс Америка-2019 Нина Франклин. Теперь, новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.