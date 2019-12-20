Блогер Лена Миро высмеяла молодую жену Петросяна

Известный блогер Лена Миро снова нашла себе жертву из отечественного шоу-бизнеса. В этот раз досталось Татьяне Брухуновой, молодой жене Евгения Петросяна.

Блогер спросила у своих читателей, смогло бы получиться у Татьяны стать ведущей шоу на "Первом канале", если бы ее супругом не был известный человек? По мнению Лены Миро, навряд ли.

"Я думала, что Танечка — женщина страшненькая, но умненькая. Да, она страдает заниженной самооценкой, что при ее внешности — вполне ожидаемо, но голова соображает", — написала блогер в своем дневнике.

Кроме этого, она добавила, что Брухунова стала известной только из-за того, что вступила в интимную связь с Петросяном.

Миро о Брухуновой: Неизлечимое отсутствие стиля

Также блогер подвергла жесткой критике новую работу Татьяны. Она заявила, что жене Петросяна никогда не быть стильной, а значит, ставить ее ведущей программы о стиле — просто смешно.