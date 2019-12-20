Соседов обрадовался, что Пугачева не выступит на "Голубом огоньке"

Недавно директор певицы Аллы Пугачевой рассказала СМИ, что Примадонна не будет участвовать в "новогодних огоньках".

Следует заметить, что аналогичное говорилось и в прошлом году, при этом практически по всем каналам демонстрировали ее выступления. Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом издания Nation News обрадовался такой новости

По его мнению, Примадонна уже так давно поет, что сейчас ей уже "и нечем, и нечего петь".

Здоровье подвело

Соседов убежден, что Пугачева давно утратила интерес к творчеству. Хотя певица и делает многое, чтобы выглядеть моложе, продолжает следить за собой, со здоровьем у неё большие трудности.