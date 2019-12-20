Недавно директор певицы Аллы Пугачевой рассказала СМИ, что Примадонна не будет участвовать в "новогодних огоньках".
Следует заметить, что аналогичное говорилось и в прошлом году, при этом практически по всем каналам демонстрировали ее выступления. Известный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом издания Nation News обрадовался такой новости
По его мнению, Примадонна уже так давно поет, что сейчас ей уже "и нечем, и нечего петь".
Соседов убежден, что Пугачева давно утратила интерес к творчеству. Хотя певица и делает многое, чтобы выглядеть моложе, продолжает следить за собой, со здоровьем у неё большие трудности.
"Ей просто работать уже неинтересно, она плохо себя чувствует. Но ей 70 лет, и тот образ жизни, которого она придерживалась… Хорошо, что она живая после такой бурной молодости", — заключил Соседов.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.