Вместо Пугачевой зрители увидят на "Голубом огоньке" Ротару

Телезрители в России смогут посмотреть выступление эстрадной певицы Софии Ротару в эфире новогодней программы "Голубой огонек". При этом Алла Пугачева сниматься в этой программе не планирует.

Известно, что съемки "Голубого огонька" на площадке "Мосфильма" уже идут, над созданием проекта трудится около 150 человек.

"За два часа нашего присутствия на площадке Ротару исполнила две композиции. Каждую из них она записывала не один раз", — сообщил корреспондент "Собеседника".

Помимо песен, артистка также записала новогодние поздравления, сидя в зрительном зале.