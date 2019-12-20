Певец Филипп Киркоров сохранит свою квартиру в собственности, ни о каких торгах не может идти речи.
Как сообщает Utro.ru, задолженность по ипотечному кредиту артист не выплачивал исключительно по техническим причинам: после закрытия финансовой организации Киркоров не знал, куда перечислять средства. Такой комментарий по этой ситуации дал адвокат исполнителя Александр Добровинский:
"В течение двух лет платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал сумму в 4 миллиона евро, но он их не получит, поскольку мы все отстояли. Теперь решение примет Филипп Киркоров. Когда пройдет несколько дней, мы определимся, будем ли подавать апелляцию", - уточнил адвокат.
Также Добровинский отметил, что его клиент планирует обжаловать судебное решение по поводу изъятия квартиры.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.