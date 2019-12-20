Киркоров объяснил причину своего долга по ипотеке

Певец Филипп Киркоров сохранит свою квартиру в собственности, ни о каких торгах не может идти речи.

Как сообщает Utro.ru, задолженность по ипотечному кредиту артист не выплачивал исключительно по техническим причинам: после закрытия финансовой организации Киркоров не знал, куда перечислять средства. Такой комментарий по этой ситуации дал адвокат исполнителя Александр Добровинский:

"В течение двух лет платить нельзя было. Латвийский банк обратился в суд и потребовал сумму в 4 миллиона евро, но он их не получит, поскольку мы все отстояли. Теперь решение примет Филипп Киркоров. Когда пройдет несколько дней, мы определимся, будем ли подавать апелляцию", - уточнил адвокат.

Что будет с квартирой Киркорова?

Также Добровинский отметил, что его клиент планирует обжаловать судебное решение по поводу изъятия квартиры.