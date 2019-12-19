В американском штате Калифорния 17-летняя девушка предприняла попытку угнать частный самолет. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил телеканал CNN.
Инцидент случился в аэропорту города Фресно. Девушка пробралась в кабину пилота, но врезалась на транспортном средстве в ограду. Когда сотрудники полиции прибыли к месту происшествия и арестовали злоумышленницу, она находилась в невменяемом состоянии и отказывалась что-либо объяснять.
Лайнер, получивший от действий дебоширки повреждения, не смог подняться в воздух. Из-за случившегося никто не пострадал.
Пока не удалось установить мотивы, побудившие американку совершить такой поступок. Детали произошедшего выясняют сотрудники органов полиции.
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