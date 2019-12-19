Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Президент рассказал, как решить проблему бедности в России
Ливанцы встретят Новый год под елкой из 129 000 пластиковых бутылок
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна
Стоматолог назвал полезные и вредные продукты для здоровья зубов
Фуркад не выиграл домашний спринт в Анси, россиян нет в десятке
"276 тонн - это безумное количество": взрывотехник не верит в хищение
Источник Правда.Ру

Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна

Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян всеми способами пытаются скрыть свой роман, поскольку на ТВ сейчас идет шоу "План Б", где, согласно правилам контракта, девушка должна выбрать для себя жениха. Отношения певицы на стороне могут повлечь штрафы и санкции со стороны телеканала ТНТ, поскольку все условия закреплены в договоре.

Но Давида это не остановило, и он сделал публичное признание Ольге в любви в комментариях под постом в Insta. При этом Бузова ответила ему взаимностью.

Многие СМИ отмечают, что шоу "План Б" уже давно "провалилось", поскольку Ольга и Тимур даже не скрывают своих новых пассий.

тнт роман бузова любовь манукян чувства
Актуальная аналитика
Новости футбола
"Ливерпуль": новые рекорды, старые проблемы
Силовые структуры
Медицина в римской армии (часть 2)
Военные новости
Война с США на Украине будет по типу вьетнамской
Последние материалы
Ливанцы встретят Новый год под елкой из 129 000 пластиковых бутылок
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна
Стоматолог назвал полезные и вредные продукты для здоровья зубов
Фуркад не выиграл домашний спринт в Анси, россиян нет в десятке
"276 тонн - это безумное количество": взрывотехник не верит в хищение
Лавров: мирный договор с Японией будем заключать
Венесуэла отстояла свои права в ООН и поддержала Россию по Крыму
NVIDIA представила решение для создания беспилотных автомобилей
Президент рассказал о суверенном интернете и иноагентах
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Меркель: Германия не будет вводить контрсанкции по "Северному потоку-2"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
В Китае хотят создать "искусственное солнце"
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин: идеология России должна быть деполитизирована
Кому доверить ведение бухгалтерского учета?
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Путин рассказал о роли Ленина в истории России
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Оптимальный возраст для рождения первенца - до 35 лет
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
В Индии загрязнение окружающей среды убивает миллионы людей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Французский футболист получает российский паспорт ради Евро-2020
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ