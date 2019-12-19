Бузова получила публичное признание в любви от Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян всеми способами пытаются скрыть свой роман, поскольку на ТВ сейчас идет шоу "План Б", где, согласно правилам контракта, девушка должна выбрать для себя жениха. Отношения певицы на стороне могут повлечь штрафы и санкции со стороны телеканала ТНТ, поскольку все условия закреплены в договоре.

Но Давида это не остановило, и он сделал публичное признание Ольге в любви в комментариях под постом в Insta. При этом Бузова ответила ему взаимностью.

Многие СМИ отмечают, что шоу "План Б" уже давно "провалилось", поскольку Ольга и Тимур даже не скрывают своих новых пассий.