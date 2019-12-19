Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и в этом году решила не выступать на "новогодних огоньках".
"Алла Борисовна не будет участвовать в "новогодних огоньках", — рассказала журналистам директор звезды Елена Чупракова.
Напомним, в прошлом году Алла Пугачева тоже отказалась от участия в "огоньке". При этом на телеэкранах она появлялась: Первый канал повторил клип артистки, снятый для новогодней ночи прошлого года.
А ранее Правда.Ру писала, что фильм-концерт Примадонны провалился в прокате. По слухам, певица ничего не заработала на этом проекте.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.