Пугачева вновь отказалась петь в "новогодних огоньках"

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и в этом году решила не выступать на "новогодних огоньках".

"Алла Борисовна не будет участвовать в "новогодних огоньках", — рассказала журналистам директор звезды Елена Чупракова.

Напомним, в прошлом году Алла Пугачева тоже отказалась от участия в "огоньке". При этом на телеэкранах она появлялась: Первый канал повторил клип артистки, снятый для новогодней ночи прошлого года.

А ранее Правда.Ру писала, что фильм-концерт Примадонны провалился в прокате. По слухам, певица ничего не заработала на этом проекте.