Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Бузова завела роман с блогером ради карьеры

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ольга Бузова разместила в "Инстаграм" видео о том, как в действительности снимался ее клип "Лайкер", и почему 26-летний блогер Давид Манукян согласился сыграть роль супруга певицы, а также подраться с ней на камеру и получить сковородой по голове.

Как пишет "Экспресс газета", за участие в видео Бузова пообещала Манукяну интимную связь и даже выполнила это обещание.

Из видео публика узнает, что режиссером работы выступил игрок команды КВН "РУДН University" Шевги Ахадов, именно он и предложил Давиду сняться в трусах, сидя на унитазе, а Бузовой — начать драку с "мужем" при помощи сосисок. Под конец съемочного процесса Ахадов дал Ольге команду изобразить секс с Манукяном, что пара с радостью исполнила.

Шутка или реальность?

При этом поклонники телеведущей не сомневаются, что дыма без огня не бывает, и между молодыми людьми могут быть реальные отношения. К тому же еще с осени распространяются слухи, что между Ольгой и Давидом бурный роман, но они тщательно скрывают свои отношения.

Темы клип роман бузова манукян отношения интимная связь
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Медицина в римской армии
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Новости Все >
Снимавшие фильм для Discovery американцы оштрафованы во Владивостоке
Протесты вспыхнули в Испании после футбольного матча
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Ушли почти все белые медведи, окружавшие село на Чукотке
ПФР: пенсии вырастут на 3% в 2020 году
Эксперты назвали лучшую марку семги
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
Пенсии по инвалидности будут назначать в учреждениях МСЭ
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Бузова завела роман с блогером ради карьеры
Последние материалы
Медицина в римской армии
ПФР: пенсии вырастут на 3% в 2020 году
Эксперты назвали лучшую марку семги
НАТО приступает к срочной подготовке украинской армии к боям в городах
Пенсии по инвалидности будут назначать в учреждениях МСЭ
Киевские националисты считают, что Россия "ушатает" кого угодно
Бузова завела роман с блогером ради карьеры
Наргиз назвала суммы своих гонораров
Совфед: импичмент Трампа – самоцель демократов в США
Из-за долгов квартира Филиппа Киркорова выставлена на продажу
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Зюганов предложил отменить мораторий на смертную казнь
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В Хабаровском крае идет эвакуация детей из детсадов
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс. рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ