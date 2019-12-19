Бузова завела роман с блогером ради карьеры

Известная телеведущая Ольга Бузова разместила в "Инстаграм" видео о том, как в действительности снимался ее клип "Лайкер", и почему 26-летний блогер Давид Манукян согласился сыграть роль супруга певицы, а также подраться с ней на камеру и получить сковородой по голове.

Как пишет "Экспресс газета", за участие в видео Бузова пообещала Манукяну интимную связь и даже выполнила это обещание.

Из видео публика узнает, что режиссером работы выступил игрок команды КВН "РУДН University" Шевги Ахадов, именно он и предложил Давиду сняться в трусах, сидя на унитазе, а Бузовой — начать драку с "мужем" при помощи сосисок. Под конец съемочного процесса Ахадов дал Ольге команду изобразить секс с Манукяном, что пара с радостью исполнила.

Шутка или реальность?

При этом поклонники телеведущей не сомневаются, что дыма без огня не бывает, и между молодыми людьми могут быть реальные отношения. К тому же еще с осени распространяются слухи, что между Ольгой и Давидом бурный роман, но они тщательно скрывают свои отношения.