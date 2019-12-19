Из-за долгов квартира Филиппа Киркорова выставлена на продажу

В Москве по решению Таганского райсуда на продажу выставлена квартира, принадлежащая королю российской эстрады Филиппу Киркорову. Недвижимость певца оценена в 190 миллионов рублей.

"В комплекте" с квартирой можно будет купить и всю бытовую технику, которая в ней установлена.

Как следует из опубликованного на сайте судов общей юрисдикции города Москвы, с иском о взыскании долга с артиста обратился латвийский ABLV Bank, который в настоящее время проходит процедуру ликвидации.

Рассмотрев исковое заявление, в котором с артиста просят взыскать 230 миллионов рублей за просроченный кредит, как говорится в сообщении, суд обязал Киркорова погасить более 54 миллионов рублей долга, процентов и штрафов.

Отдельным пунктом в решении указано, что "взыскание может производиться с помощью заложенного жилья и его продажи с публичных торгов".

Информацию об имеющихся у Киркорова долгах подтвердил, как пишет сегодня ИА Nation Nevs, Александр Добровинский, адвокат певца. По его словам,

"Киркоров исправно платил, пока не закрылся банк. После чего — счета-то были уже заблокированы — сотрудники попросили переводить их на какие-то третьи лица. Как оказалось, кредит перестал обслуживаться".

А вот информацию о выставленной на продажу квартире Добровинский комментировать не стал.