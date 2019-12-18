Пугачева и Галкин будут платить более 3 млн в год за школу детей

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин планируют тратить свыше 3 млн рублей в год на школьное обучение своих детей Лизы и Гарри. Двойняшки будут учиться в одной из самых известных и дорогих школ России — Первой Московской гимназии.

"Стоимость обучения в элитной гимназии составляет 170 тыс. руб. в месяц за одного ребенка", — сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Указывается, что школа располагается в селе Липки Одинцовского района Подмосковья — всего в 4-х километрах от деревни Грязь, где проживает звездное семейство. На интернет-ресурсе учебного заведения отмечается, что в школе предлагается обучение, соответствующее зарубежным программам.

Полиглоты с ранних лет

В настоящее время с Лизой и Гарри занимается гувернер-француз, который закончил Сорбонну. При этом компьютер и гаджеты для них пока недоступны: Алла Пугачева считает, что детям в этом возрасте ими пользоваться рано.