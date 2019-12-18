Соседов: Новые песни Пугачевой － как у гопников

Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился своим мнением о кинофильме Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".

Он считает, что такого рода кино, составленное из музыкальных выступлений, можно снять с любым артистом. Также ему не понравились новые композиции звезды.

"Мне хватило "гопнических" песен вроде "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопники поют. Такое неприлично петь в 70-летнем возрасте. Мне достаточно этого материала, чтобы не пойти на этот фильм", — пояснил Соседов.

Еще Соседов охарактеризовал как "оглушительный успех" тот факт, что фильм Примадонны по сборам занял 9-ю строку среди 147 произведений.

Напомним, фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт" начал демонстрироваться 31 октября. Он посвящен юбилейному выступлению артистки в Кремлевском дворце.