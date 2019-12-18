Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой

Неделей ранее певица Алла Пугачева презентовала в Москве киновариант своего юбилейного концерта. По слухам, люди с неохотой смотрят работу Примадонны.

Напомним, 9 декабря в кинотеатре "Октябрь" прошел премьерный показ кинофильма "Тот самый концерт". Мероприятие посетила сама Алла Пугачева. Также там отметились многие представители российского шоу-бизнеса.

Репортеры программы "Ты не поверишь!" с НТВ сообщили, что на этом проекте Пугачева ничего не заработала. Согласно другой версии, которая, по слухам, исходит от людей, близких к Примадонне, киноверсия концерта принесла ей хорошие деньги — примерно 30 млн рублей с проката по всей стране.

Что говорит по этой ситуации Лена Миро?

При этом скандально известный блогер Лена Миро утверждает, что Алла Пугачева сняла фильм на спонсорские деньги. При этом большая часть выделенных инвестиций ушла лично Примадонне, убеждена журналистка.

А вы согласны с мнением Миро? Действительно ли корыстные интересы преследовала Пугачева этим фильмом? Ждем ниже ваших комментариев. И не забудьте поделиться этой новостью с друзьями в соцсетях.