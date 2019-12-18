Новая супруга Петросяна планирует материнство

Руководитель театра эстрадных миниатюр, 30-летняя Татьяна Брухунова планирует родить ребенка. Об этом сообщило издание kp. ru.

Как отмечает издание, после свадьбы с 74-летним юмористом, Татьяна подписалась в Инстаграм на большое число тематических пабликов.

А ранее различные СМИ писали, что в начале декабря Евгений Петросян оформил свои отношения с возлюбленной — Татьяной Брухуновой. Указывалось, что косвенные доказательства состоявшегося торжества молодожены разместили на своих страницах в соцсетях. Но подтверждения от самих супругов этой новости пока не было.

Интересно, что невеста не взяла фамилию жениха, оставив свою. А юморист не стал тратить слишком много денег на покупку обручального кольца и ограничился украшением от дизайнера Влада Торхова с бриллиантом в 1 карат за 250 тысяч рублей.