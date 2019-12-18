Валерия высоко оценила первый концерт Николая Носкова после инсульта

Певица Валерия охарактеризовала концерт Николая Носкова "Живой" как один из самых мощных по эмоциональному влиянию и самоотдаче. Об этом сообщает информагентство "РИА Новости".

Валерия назвала выступление артиста в Crocus City Hall грандиозным. Она считает, что переживший в 2018 году инсульт Носков сейчас находится в прекрасной вокальной форме.

По мнению певицы, "в терапевтических целях этот концерт был необходимым".

Также Валерия выразила благодарность Носкову за его композицию "Доброй ночи", которую она спела на концерте.

Что случилось с Николаем Носковым?

Напомним, весной 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего ему сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. В августе того же года основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что экс-участник коллектива Николай Носков перенес инсульт и призвал поклонников молиться о его здоровье.