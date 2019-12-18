Певица Валерия охарактеризовала концерт Николая Носкова "Живой" как один из самых мощных по эмоциональному влиянию и самоотдаче. Об этом сообщает информагентство "РИА Новости".
Валерия назвала выступление артиста в Crocus City Hall грандиозным. Она считает, что переживший в 2018 году инсульт Носков сейчас находится в прекрасной вокальной форме.
По мнению певицы, "в терапевтических целях этот концерт был необходимым".
Также Валерия выразила благодарность Носкову за его композицию "Доброй ночи", которую она спела на концерте.
Напомним, весной 2017 года Николай Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего ему сделали операцию по удалению тромба в шейном отделе. В августе того же года основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов рассказал, что экс-участник коллектива Николай Носков перенес инсульт и призвал поклонников молиться о его здоровье.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.