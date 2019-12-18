Михаил Боярский пожаловался на свою ворчливость

Народный артист России Михаил Боярский, которому 26 декабря исполнится 70 лет, сделал признание, что стал "ворчливым и озлобленным" человеком, не воспринимающим современный мир.

"Радости всегда одинаковые, а вот раздражения стало больше. Я превратился в ворчливого, озлобленного и не воспринимаю современный мир вообще никак. Оказалось, что я консерватор. Мне безумно жаль того, чего мы лишились, и я никак не соглашаюсь с тем, что имеет место сейчас, по крайней мере, в театре", — рассказал он в интервью.

Также артист добавил, что ему трудно воспринимать современные тенденции в искусстве, как и влияние новых технологий на общество и отношения между людьми в целом.