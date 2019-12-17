Ангелина Вовк получила предложение от молодого бойфренда

77-летняя Ангелина Вовк рассказала журналистам, что приняла предложение выйти замуж от своего давнего друга Михаила Куницына. Мужчина моложе телеведущей более чем на четверть века.

При этом Вовк пояснила, что она пока думает по поводу свадьбы.

Куницын является историком музыки, он часто выступает как ведущий на концертах. С Ангелиной Вовк Михаил знаком уже с давних пор — пара ездит в совместные путешествия, посещает светские приемы и вместе ведет концерты.

Напомним, Вовк была замужем два раза: первый брак длился 16 лет, второй — 13. Детей у телеведущей нет.