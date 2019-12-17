Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате. Об этом сообщил телеканал НТВ. Ранее премьера фильма состоялась на Дальнем Востоке, затем картина продвинулась на Запад России.

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Примадонна утверждает, что больше не будет выступать до своего 80-летия.