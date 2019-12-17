Андрей Губин решил возобновить карьеру певца

Известный в 1990-е годы и исчезнувший в 2000-е автор и исполнитель Андрей Губин готовится порадовать своих старых фанатов и удивлять новых своими свежими композициями.

Неприятности со здоровьем, начавшиеся в период самого лучшего этапа творчества, заставили артиста оставить сцену, и на длительный период времени пропасть из поля зрения поклонников поп-музыки.

Куда пропал Андрей Губин?

В течение долгого времени о Губине практически ничего не было слышно. За этот период выросло целое поколение людей, которые, возможно, не знают его имени, но, наверняка, слышали песню "Лиза" и многие другие его авторства и исполнения.

В настоящее время артист в основном живет в Таиланде. При этом у него накопилось уже много новых песен, с которыми он намерен в ближайшее время поделиться с поклонниками.