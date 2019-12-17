Дана Борисова: "Собака － мой самый близкий друг"

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой отобрал у нее дочь. Как рассказала журналистам сама Борисова в Инстаграм, экс-супруг пришел к ней домой в сопровождении полицейских.

Как отметила Борисова, в последнее время у нее сложились напряженные отношения с дочерью, которая сейчас находится в подростковом возрасте. Ведущая обвинила девочку в том, что она испортила рукопись ее книги и некоторые личные вещи — в частности, порезала ее шелковую блузку.

Собака ближе дочери

На днях экс-супруг пришел к Дане Борисовой в квартиру с нарядом полиции и забрал дочь. Вскоре после этого телеведущая обнаружила, что из квартиры пропала ее любимая собака.

Ведущая добавила, что собака является ее "самым близким другом".

При этом отъезд дочери, как пишут некоторые СМИ, ее не сильно огорчил. Телеведущая пояснила, что планирует встречу нового года на курорте в большой компании друзей.