Пригожин вступился за Носкова в его конфликте с Мазаевым

Продюсер Иосиф Пригожин осудил слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, который охарактеризовал выступление Николая Носкова как "жалкое".

Пригожин выказал поддержку музыканту Николаю Носкову, решившему выступить на сцене перед поклонниками после двух перенесенных инсультов.

Пригожин: "Носков должен быть в обществе"

"Я работал с Николаем Носковым в течение многих лет. Он выдающийся исполнитель… Если он будет лежать на пляже, как советует Мазаев, в его жизни ничего не поменяется. Он должен социально адаптироваться, почувствовать свою важность для общества", — сказал Пригожин, подчеркнув, что за год реабилитации музыкант стал выглядеть и чувствовать себя лучше.

Также Пригожин добавил, что "не дай Бог, чтобы Мазаев сам оказался в похожей ситуации". Он подчеркнул, что это счастье для Носкова, что он может выступать, что нашлись люди, которые ему в этом помогли, так как сцена — "это жизнь артиста".