Певица Валерия дала комментарий по ДТП с сыном Арсением

Певица Валерия в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" пожаловалась на экстремальные дороги в России после трех аварий с участием сына.

Исполнительница рассказала, что 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП рядом с Санкт-Петербургом. Артистка пожаловалась, что платная скоростная трасса, по которой он передвигался на автомобиле, не была посыпана реагентами. По причине морозов на трассе сформировалась ледяная корочка.

"Конечно, сразу прибыла ГАИ — брать тесты. Но Арсений со своей спутницей были совершенно трезвые. Они вообще все ведут здоровый образ жизни. Там даже что-то искать — это смешно", — пояснила Валерия.

Как заявила певица, ее сын не был пристегнут, поэтому во время аварии ударился головой и разбил губу. У его девушки был выявлен двойной перелом руки.

Три аварии за неделю

Всего за минувшую неделю Арсений Шульгин три раза попадал в ДТП. Когда молодой человек возвращался из клиники после аварии рядом с Санкт-Петербургом, машина, в которой он ехал, врезалась в автобус.