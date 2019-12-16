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Пластический хирург назвал стоимость "молодого" лица Ротару

Шоу-бизнес

Эксперты раскрыли количество пластических операций украинской певицы Софии Ротару. Об этом они рассказала журналистам программы "Ты не поверишь". Бывший концертный директор артистки Ольга Коняхина заявила, что Ротару сделала несколько пластических операций еще до знакомства с ней.

По словам Коняхиной, Ротару делает пластические операции каждые пять-шесть лет, концентрируясь только на лице, поскольку проблем с фигурой певица не испытывает. Экс-директор артистки рассказала, что Ротару всегда делает круговую подтяжку лица.

Также о внешнем виде Ротару высказался и пластический хирург, однако его имени журналисты программы не привели. Он оценил стоимость лица певицы в более чем один миллион рублей и подчеркнул, что "одной операцией дело не ограничилось".

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