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Вайнштейн напомнил о своих заслугах в карьере обвиняющих его актрис

Шоу-бизнес

Скандально прославившийся из-за обвинений в сексуальных домогательствах продюсер Харви Вайнштейн из Голливуда потребовал помнить о вкладе, который он внес в развитие карьеры женщин, обвинивших его в домогательствах. Об этом передает издание Page Six.

В частности, он выразил жалобу, что сейчас чувствует, как будто о нем все забыли, а его деятельность обесценена.

"Мною было создано больше кинофильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любым другим человеком. И я имею ввиду то, что было 30 лет назад. Я не рассуждаю о настоящем времени, когда это стало модным. Я сделал это первым" — заявил Вайнштейн.

Кроме этого, он напомнил об актрисе Гвинет Пэлтроу, заявлявшей ранее о неподобающем поведении с его стороны. "В 2003-м году Гвинет Пэлтроу было получено 10 млн долларов на кинофильм "Вид сверху лучше". Она являлась самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Она зарабатывала больше любого мужчины", — пояснил продюсер. Также он добавил, что именно компания Miramax, соучредителем которой он выступал, выделила актрисе столь крупную сумму.

Темы деньги актрисы голливуд вайнштейн обвинения
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