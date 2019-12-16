Пригожин: "Я был в ярости от сообщения о ДТП с сыном Валерии"

Продюсер Иосиф Пригожин пояснил, что был в ярости, когда узнал, что сын его супруги, певицы Валерии, Арсений Шульгин, попал в ДТП 8 декабря. Он рассказал, что плохую весть он сначала посчитал за шутку.

Отмечается, что авария произошла на 649-м километре трассы М-11 "Нева". Шульгин направлялся из Москвы в Санкт-Петербург с товарищем и со своей девушкой Лианой на "Мерседесе". За рулем находилась девушка. В какой-то момент машину занесло, и транспортное средство врезалось в отбойник. В результате аварии девушка повредила руку, а у Арсения оказалась разбитой губа, передает mk. ru.

"Я в ярости был, в шоковом состоянии. Если бы я знал, что он собирается в Санкт-Петербург, я бы его не отпустил", — сказал Пригожин в эфире одной из телепрограмм.

Он также добавил, что Арсений часто разыгрывал их с Валерией, и поэтому когда молодой человек позвонил ему из больницы, то он первым делом посчитал, что тот всего лишь пошутил.