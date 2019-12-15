"Соизволила": Ротару может выступить в Москве до конца года

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о возможном выступлении его подопечной в российской столице до конца года. Представитель певицы сообщил, что 15 декабря София Ротару покинула Москву, однако она планирует вернуться до конца года для участия в проекте. Пока Лавров ничего не может рассказать об этом проекте.

Концертный директор Ротару допустил, что певица может выступить с концертом в декабре текущего года, поскольку ей приходит большое количество предложений. Ранее Лавров утверждал, что певица не принимает эти предложения, ссылаясь на "почтенный возраст". Это при том, что совсем недавно София Ротару на всю Россию заявила о своем возвращении на российскую эстраду, чем вызвала бурю негодования.