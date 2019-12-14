Билан рассказал о провальной попытке стать отцом

Известный певец Дима Билан дал интервью YouTube-шоу "А поговорить?", в котором опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, он уже давно перестал реагировать на подобные высказывания. Билан считает, что репутацию ему "подмочил" его бывший продюсер Юрий Айзеншпис, который, по словам певца, как раз и является геем.

Чтобы доказать свои слова Билан рассказал о том, как он пытался завести ребенка. Оказывается, совсем недавно певец встретил девушку, в которую был влюблен еще в юности. Их чувства разгорелись с такой силой, что они захотели завести ребенка. На третьем месяце беременности у спутницы Билана произошел выкидыш и девушка потеряла двойню. Пара не стала отчаиваться и попробовала еще раз, однако и эта попытка не увенчалась успехом. Только на этот раз девушка потеряла тройню.

По словам Билана, эта ситуация сильно повлияла на его эмоциональное состояние и привела к злоупотреблению алкоголем. После двух выкидышей пара разошлась. Сейчас Билан одинок и даже не думает о создании семьи или продолжении рода.