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Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов

Шоу-бизнес

Приглашенной звездой очередного выпуска YouTube-шоу "Алена, Блин!" стала Алена Водонаева. После рассказа о своем негативном отношении к полным людям и о том, что с человеком, у которого есть лишний вес, она даже в одну воду зайти побрезгует, телеведущая сделала честное признание, сколько зарабатывает.

Заработки на "еду"

По словам Алены, доходы у нее могут быть разными. Так, например, рекламная сторис в ее Инстаграм стоит 60-100 тысяч рублей, но, по словам актрисы, для нее это мелочи, эти деньги она тратит на еду.

Основной "скромный" доход

Девушка отметила, что крупные рекламные проекты приносят ей намного больше, а основная часть дохода формируется от прибылей от продажи книг и работы салона красоты. В итоге месячный доход Алены, с ее слов, составляет от 300 тысяч до 1 млн рублей в месяц.

"Я вообще живу скромно", — подчеркнула Водонаева.

Также телеведущая добавила, что с годами ей нужно все меньше материальных ценностей для того, чтобы чувствовать себя счастливой, и она уже давно покупает в Интернете, вместо того, чтобы ходить по обычным магазинам.

Темы доход деньги реклама интервью водонаева инстаграм программа
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