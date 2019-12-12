Билан раскрыл правду о своем скоротечном романе с Рудковской

Продюсер Яна Рудковская на реалити-шоу "ЯнаСупер" заявила, что на месте ее супруга Евгения Плющенко мог бы оказаться Дима Билан, тем самым она подогрела волну слухов о себе и популярном исполнителе.

Музыкант, как она считает, очень хорош собой, прекрасно зарабатывает, талантлив, в общем по всем криетриям подходит на роль супруги настоящей звезды шоу-бизнеса. "Он меня устраивает по всем параметрам", — заявила Яна.

При этом Билан признался изданию "Комсомольская правда", что у него с Рудковской был недолгий роман.

"Да, непродолжительный, — подтвердил Дима роман с продюсером. — Я думаю, без этих романтических импульсов вообще не случилось бы нашей совместной с Яной работы. У меня, честно говоря, и дружба с девушками не начинается, если этому не предшествовал роман".

Также Билан сказал, что иногда с грустью размышляет, что упустил Яну. При этом он считает, что продюсера "бог миловал" от него, поскольку считает, что у него сложный характер.