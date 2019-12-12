Звезда шоу "Дом-2" получила в подарок квартиру за 20 млн рублей

Звезде телепрограммы "Дом-2" Марго Овсянниковой подарили квартиру с ремонтом стоимостью 20 миллионов рублей. Недвижимость в одном из элитных ЖК девушке приобрел ее жених — бизнесмен Виталий, сообщает StarHit.

Бизнесмен, с которым Овсянникова встречается с лета этого года, рассказал о подарке во время их совместного отдыха на Кипре.

"Я не ожидала этого от Виталия, хотя он никогда не был жаден на подарки. В честь него я даже записала песню, а Виталий помог записать видеоклип. Думаю, что я нашла наконец своего принца", — пояснила девушка.

Отметим, что это не первый дорогой подарок бизнесмена. Ранее он подарил Марго бриллиантовые украшения стоимостью 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) и машину марки "Мерседес" за 8 млн рублей. Знакомые пары уверены, что дело идет к свадьбе. Сейчас Виталий активно помогает своей подруге делать карьеру певицы.