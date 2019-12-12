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Продюсеру Вайнштейну придется выложить $25 млн за грехи молодости

Шоу-бизнес

Прославившийся скандалами голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму в $25 млн с большинством своих предполагаемых жертв преступлений на сексуальной почве.

На 67-летнего продюсера Вайнштейна подали в суд более 30 женщин

Как передает "Коммерсантъ", средства распределят между более чем 30 актрисами и экс-сотрудницами, подавшими в суд на 67-летнего продюсера за разного рода преступления, начиная от сексуальных домогательств до изнасилований.

Как пояснил Аарон Филлер, адвокат актрисы Пас де ла Уэрта, он ожидает, что его клиентка, обвиняющая Харви Вайнштейна в изнасиловании в 2010 году, выступит одной из сторон соглашения. Его должны подписать все стороны, а суд — одобрить этот документ.

Напомним, Харви Вайнштейна обвиняют и другие известные актрисы: Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Но ни одна из них не участвует в этом процессе. Одна их тех, кто выдвигает продюсеру обвинения, Кэтерин Кендалл, заявила, что разочаровалась в этой сделке, но согласилась на нее, поскольку не хотела оставить других женщин без выплат.

Темы женщины актрисы скандал голливуд вайнштейн изнасилования сексуальные домогательства
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