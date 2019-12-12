Родные Заворотнюк дали комментарий по сообщениям в СМИ о ее парализации

Родственники больной раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк не смогли молчать после недавно распространившихся в СМИ новостей о том, что актрису якобы парализовало навсегда.

Так, в "Инстаграм", созданном в поддержку артистки, они выложили пост. Родные Анастасии Заворотнюк назвали эти новости "страшилками и грязью".

Кроме этого, близкие актрисы пояснили, что, как и ранее, не собираются комментировать состояние здоровья Анастасии, поскольку с уважением относятся к ее личным границам.

Накануне Правда.Ру сообщала о том, что ряд изданий распространяет слухи о том, что известную актрису Анастасию Заворотнюк якобы частично парализовало.