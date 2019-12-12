Цензура или политкорректность: "Слуга народа" снят с эфира ТНТ

Анонсированный ранее показ телеканалом ТНТ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский, по неизвестным пока причинам сорвался.

Российский зритель успел вчера посмотреть 3 первых серии. Все, кому они понравились, ждали продолжения, которое, как было указано в телепрограмме, будет выходить в эфире ТНТ сегодня и завтра с 19.00.

И вдруг оказалось, что в указанное время пойдут совсем другие сериалы: "СашаТаня" и "Интерны". Причем, по-видимому, эфирная сетка менялась очень спешно: зрители, которые пользуются мобильной и "компьютерной" версиями сайтов, увидели разные названия сериалов — замен "Слуги народа".

Почему "Слуга народа" снят с эфира ТНТ

Объяснение представителя, принадлежащего "Газпром медиа" ТНТ выглядит на фоне еще вчерашних объявлений как-то неубедительно.

"Канал с самого начала не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в ТВ-эфире. Полную версию первого сезона мы закупили для показа только на платформе PREMIER", — цитируют его слова "Ведомости".

На вопрос, зачем же была такая активная реклама, представитель ТНТ сказал, пишут "Ведомости", что это был "маркетинговый ход для привлечения внимания".

Цензура на ТНТ

Не очень честный, конечно, ход, но вполне имел бы место быть, если бы не одно "но": зрителям на Дальнем Востоке и в центральных регионах России и показали чуточку разные варианты 1 серии. Первым — полную версию, а вторым — "подкорректированную": из нее вырезали шутку про Путина.

На "несовпадение" обратил внимание ВВС. В эпизоде, где бывший учитель Голобородько, избранный президентом (его как раз и играет Владимир Зеленский — прим. "Правда.ру") выбирает себе "статусные" часы. Премьер-министр советует выбрать швейцарскую марку Hublot, произнося название на "просторечно-украинский" манер: "хубло". Голобородько в кадре удивляется: "Путин — хубло?"

Где посмотреть "Слугу народа"

На этом моменте, как представляется, судьба эфирно показа и была решена. А может, и нет. Будем ждать внятных пояснений от канала ТНТ. А кому очень хочется увидеть, как Василий Голобородько справился с новой для себя ролью президента, может посмотреть все (наверное) серии портале PREMIER. А если уж совсем не верится, что "Газпром медиа" сериал покажет и там, то можно отправиться в интернет-кинотеатр "Кинопоск" — детище Яндекса. Там "Слуга народа" доступен к просмотру уже с мая текущего года.