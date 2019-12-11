СМИ: Анастасию Заворотнюк парализовало

Больная раком мозга актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной. Об этом сообщил портал Mash, ссылаясь на свой источник информации.

Отмечается, что после трех месяцев реабилитации в клинике положительных изменений в состоянии артистки не наблюдается.

"Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее появились различные патологии. Сначала парализовало правую руку, в настоящее время отнялась вся правая сторона тела. Эта часть, обездвиженная, уже не восстановится", — рассказал источник.

Сейчас актриса сериала "Моя прекрасная няня", по слухам, может передвигаться только на коляске.