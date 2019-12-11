Ирина Понаровская раскрыла свои видения при клинической смерти

В конце 1970-х годов в жизни певицы Ирины Понаровской едва не случилась трагедия. Из-за плотного концертного графика на гастролях у 26-летней артистки отказали почки, она пережила клиническую смерть и была на один шаг от гибели.

По ту сторону жизни

И только недавно, через 40 лет, Понаровская рассказала, что она видела "по ту сторону жизни".

Об этом исполнительница, отметившая в этом году 66-й день рождения, рассказала в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Она пояснила ведущему Борису Корчевникову, что в 26 лет так много трудилась, что ее организм не выдержал.

Прямо во время выступления в городе Кургане певице стало плохо, она упала в обморок. При этом певице показалось, что она видит себя будто со стороны, при этом сама словно летела к неведомому свету, также ее окружала "бесконечная красота".

Главное, заниматься творчеством и любить

Собственный вес Ирина абсолютно не ощущала. По ее словам, в этот момент она чувствовала себя "мыльным пузырем", ее тело кто-то подхватил и понес. Но мыслей о смерти, по признанию певицы, у нее в тот момент не возникало, наоборот, появилось понимание того, как следует жить дальше, а главное, заниматься творчеством и любить.