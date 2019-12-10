Друг Петросяна назвал его молодую супругу Несмеяной

Писатель-сатирик Георгий Териков, который дружит с Евгением Петросяном, выдумал прозвище "Несмеяна" для его новой жены Татьяны Брухуновой. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

"Она серьезная девочка, ответственная", — сказал Териков, и подчеркнул, что считает новый выбор Петросяна достойной партией. Писатель отметил, что Брухунова относится к супругу с большим уважением.

Ранее стало известно, что в начале декабря Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Этот брак для 74-летнего юмориста стал уже пятым по счету. 30-летняя избранница Петросяна ранее работала администратором сайта его экс-супруги Елены Степаненко, а после заняла должность директора артиста.

В конце прошлого года Петросян развелся с Еленой Степаненко. Процесс был долгим, так как требовал раздела совместно нажитого имущества. Как рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин, Степаненко намеренно затягивала бракоразводный процесс.