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Источник Правда.Ру

Депутат Милонов посчитал творчество Бузовой опасным для молодежи

Шоу-бизнес

Депутат Виталий Милонов дал интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион". В процессе общения с ведущей он заявил, что известная исполнительница Ольга Бузова представляет опасность для молодежи.

По мнению политика, звезда подает плохой пример молодым людям, а ее песни не стоит слушать детям и подросткам. Кудрявцева удивилась такому высказыванию и уточнила, какими именно поступками Бузова растлевает молодежь. Она напомнила, что артистка участвует во многих проектах, сама достигла успеха и помогает своим родным. Так, недавно Ольга приобрела квартиру своей родственнице.

На это Милонов заявил, что считает Бузову гениальной, но ему не понятно, как ей удается зарабатывать большие деньги. Политик убежден, что артистку трудно излечить от "поклонения сомнительным ценностям".

бузова милонов кудрявцева
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