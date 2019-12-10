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Сестру Жанны Фриске могут привлечь к суду за клевету на Шепелева － СМИ

Шоу-бизнес

У младшей сестры умершей несколько лет назад певицы Жанны Фриске, Натальи, могут возникнуть проблемы из-за ее обвинений в адрес телеведущего Дмитрия Шепелева. Так, родственницу артистки могут привлечь к ответственности за клевету.

В настоящее время постоянный конфликт шоумена Дмитрия Шепелева с родными его умершей возлюбленной Жанны Фриске снова перешел в активную фазу развития. Участники скандала с телеэкранов обливают друг друга грязью. На днях в эфире одного из федеральных телеканалов свое мнение по ситуации высказала Наталья Фриске.

Она обвинила своего несостоявшегося зятя в присвоении денег. По ее словам, когда Жанна сильно болела, Дмитрий снимал средства с ее банковских карт. Наталья считает, что в общей сложности шоумен прикарманил себе 20 миллионов рублей.

Между тем, как полагает юрист Тимур Маршани, делать такого рода заявления опасно. Если Наталья Фриске не сумеет подкрепить свои претензии доказательствами, то их можно будет расценить как клевету. За это, в соответствии с действующими законами России, предполагается ответственность, пояснил правозащитник.

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