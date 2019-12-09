Дочь Заворотнюк закрывает бизнес по продаже одежды

Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, несколько месяцев назад запустила собственный бизнес — бутик одежды в Москве.

На первый взгляд казалось, что этот бизнес непременно ожидает успех, поскольку у девушки была большая аудитория потенциальных клиентов — на ее аккаунт подписалось свыше 90 тысяч человек. Также предметы гардероба, рекламируемые Анной, многим ее подписчикам приходились по вкусу.

Но недавно в сторис Анна заявила, что вышла из этого бизнеса. Что выступило причиной такого быстрого выхода Анны Заворотнюк из этого дела, подававшего большие надежды, неизвестно.