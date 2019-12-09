Наряд артиста полностью расшит золотыми нитями. В нем певец сверкаеет не хуже новогодней елки.
Филипп Киркоров отметился на "Песне года" богатым концертным костюмом, который полностью расшит золотыми нитями и ювелирными элементами. Этот наряд изготавливали для певца вручную. Стоимость костюма обошлась Киркорову в 6 миллионов рублей.
Представители СМИ спросили у музыканта про просроченный долг одному из банков Латвии, которому тот должен 650 тысяч евро. Журналисты хотели узнать, насколько велика для короля российской эстрады эта сумма.
"Этот вопрос вы задайте моему адвокату, Александру Добровинскому. 90 тысяч евро за этот костюм много или мало? Пять таких нарядов и долг перед латвийским банком погашен", — ответил Филипп.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".