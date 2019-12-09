Киркоров пришел на новогоднее выступление в костюме за 6 млн рублей

Наряд артиста полностью расшит золотыми нитями. В нем певец сверкаеет не хуже новогодней елки.

Филипп Киркоров отметился на "Песне года" богатым концертным костюмом, который полностью расшит золотыми нитями и ювелирными элементами. Этот наряд изготавливали для певца вручную. Стоимость костюма обошлась Киркорову в 6 миллионов рублей.

Представители СМИ спросили у музыканта про просроченный долг одному из банков Латвии, которому тот должен 650 тысяч евро. Журналисты хотели узнать, насколько велика для короля российской эстрады эта сумма.