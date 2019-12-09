Евгений Петросян уже не разведенный мужчина, а молодой муж

История развода самой яркой пары комиков на российской эстраде завершена. Евгений Петросян женился. Новой супругой 74-летнего юмориста стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова.

Пара, как сообщает КП, узаконила свои отношения в начале декабря.

"Я счастлива! теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена", — цитирует издание молодую жену Петросяна. Кстати, уже пятую по счету.

Да и сам Евгений Ваганович, судя по всему, счастлив. Иначе не стал бы так много трудиться, выбирая букет для новой супруги. Как непросто ему это далось, он рассказал в своём Instagram, показав из какого количества цветов он выбирал нужные.

Напомним, что предположения о скорой свадьбе юмориста появились еще в августе. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.

Но, несмотря на торжество новой любви, у Петросяна еще есть незавершенные дела в отношениях с Еленой Степаненко. Экс-супруги до сих пор — уже больше года — судятся, потому что никак не могут разделить совместно нажитое имущество. Да и родная дочь Петросяна, Виктория, во время всей этой истории поддерживает не папу, а мачеху.