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Источник Правда.Ру

Пугачева рассказала о своей несбывшейся мечте

Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассказала о свой самой заветной месте, которой не было суждено сбыться. По словам певицы, она всегда мечтала стать актрисой и сниматься в кино, однако этому помешала ее карьера.

"Моя мечта разрушилась из-за моей популярности. Режиссеры постоянно отказывали мне в ролях, поскольку известная певица вряд ли смогла бы ужиться в различных сюжетах, например, появиться в фильме про ВОВ. Мне постоянно говорили о том, что я буду только портить картину. Все будут смотреть на меня, а не на режиссерскую работу, сценарий или других актеров", - пояснила Пугачева.

Хоть у Пугачевой не получилось стать настоящей актрисой, в одном фильме она все же снялась. Она сыграла главную роль в фильме "Женщина которая поет" режиссера Александра Орлова. За это певица выразила ему огромную благодарность.

Темы кино мечта актриса карьера известность популярность алла пугачева
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