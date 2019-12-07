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Источник Правда.Ру

Фомин рассказал, что заставило его разорвать контракт с Фадеевым

Шоу-бизнес

Экс-солист группы HI-FI Митя Фомин рассказал о своем сотрудничестве с известным музыкальных продюсером Максимом Фадеевым. По его словам, контракт, заключенный с продюсером, ему изначально не очень нравился, поскольку он содержал массу ограничений. Фактически певцу предлагали "сидеть на попе ровно" и ждать пока позовут.

Фомин рассказывает, что послушался и впоследствии пожалел. Вскоре дела стали идти еще хуже. Аудитория начала забывать певца, а он не получал никакой продюсерской поддержки. Вскоре у Фадеева начались проблемы со здоровьем, но Фомина это не остановило. Он все-таки пробился к продюсеру и презентовал ему песню "Две земли", которую Фадеев одобрил.

Но композиция не принесла исполнителю толком ничего. Фомин признается, что не выдержал такого сотрудничества, поэтому пришел к Фадееву и попросил разорвать контракт. Примечательно, что в таком случае певец должен был заплатить продюсеру крупную сумму в видео неустойки, однако Фадеев не стал брать с него штраф.

Темы hi-fi музыка контракт две земли митя фомин шоу-бизнес максим фадеев
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