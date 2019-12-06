Волочкова разозлилась из-за фейкового сообщения о продаже ее особняка

Неизвестные лица выложили на одном из интернет-ресурсов о недвижимости объявление о продаже дома в Одинцовском городском округе Московской области, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой. Также они приложили к объявлению фотоснимки роскошного особняка артистки.

"С утра уже названивают знакомые и друзья, спрашивают, правда ли, что я продаю дом, — рассказала Волочкова. — Друзья, не верьте мошенникам. Я и не думала ничего продавать. Мой дом — это моя крепость".

Также балерину рассердил тот факт, что риелторы использовали фото ее коттеджа.

"Меня эта ситуация возмущает, на фото виден дом, похожий на мой, использованы фотокадры моего интерьера. Вот так действуют злоумышленники. Остановитесь, люди", — обратилась к неизвестным артистка.

Кроме этого, балерина пригрозила, что обратится за помощью к адвокату и в правоохранительные структуры.