Лечение актрисы Анастасии Заворотнюк обходится ее мужу в миллионы

Несмотря на серьезное заболевание супруги, фигурист продолжает участвовать в ледовых шоу. Коллеги Петра Чернышева рассказывают, что на выступлениях в ближайший месяц он сможет заработать крупные суммы денег, которые пойдут на лечение больной раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.

Как напоминает "СтарХит", о тяжелой болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно в конце лета этого года. Фанаты тревожатся за актрису, но ее семья прилагает множество усилий, чтобы СМИ не беспокоили их в такой сложный период.

Петр Чернышев в настоящее время много работает, он задействован в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" и "Красавица и Чудовище". В постановке "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Чернышевым исполняется одна из главных ролей.

Как пояснили коллеги супруга Заворотнюк, отказываться от выступлений он не планирует, поскольку они приносят неплохой доход. Если шоу идет в Москве или в регионах, то Чернышев зарабатывает за один выход на лед 100-300 тысяч рублей. В декабре и в январе Чернышев планирует участвовать в 19 ледовых шоу. Получается, у него есть возможность заработать крупный гонорар от 2 до 5 миллионов рублей. Коллеги фигуриста добавили, что эти деньги сейчас крайне необходимы Петру, поскольку на нем сейчас еще и маленькая дочь.