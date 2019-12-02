"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Людмила Нарусова рассказала, почему ее дочь не проживает со своим новым мужем - Константином Богомоловым. По ее словам, Ксения Собчак занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится "в шаговой доступности" от таунхауса, где телеведущая проживает со своей матерью и сыном.

К сожалению, отмечает Нарусова, для Богомолова не нашлось места в таунхаусе Собчак, поскольку он не вписывается в ритм своей супруги "ни ментально, ни физически". На данный момент Богомолов проживает на съемной квартире недалеко от театра, где работает.