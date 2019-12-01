Анна Семенович рассказала, почему была вынуждена уменьшить грудь

Певица Анна Семенович рассказала фанатам о проблемах, которые существенно осложняли ей жизнь еще несколько лет назад. По ее словам, три года назад медики настоятельно порекомендовали ей уменьшить грудь. Певица согласилась и легла под нож хирургов, которые уменьшили ее грудь с девятого до пятого размера.

На тот момент каждая грудь весила около 2,5 килограмм. Операцию Анне Семенович проводил врач из Голливуда. Певица пояснила, что хирургическое вмешательство потребовалось из-за недуга, которым она страдает. У Анны Семенович гигантомастия, она узнала об этом около пяти лет назад. 39-летняя певица утверждает, что за десять лет размер ее груди увеличился со второго до девятого.