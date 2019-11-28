Фадеев признался, за кого из своих артистов он исполнял песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскрыл личность солиста своего музыкального проекта MALFA. Оказалось, что высокий "женский" голос принадлежит самому Максиму Фадееву. Это стало известно после его сольного выступления, на котором он исполнил популярную песню "So Long".

Ранее Фадеев сообщил о решении разорвать контракты со всеми артистами своего лейбла. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что продюсер потерял миллионы долларов.