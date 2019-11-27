В Мурманске "сорвали" концерт Ирины Аллегровой

Известная российская певица Ирина Аллегрова решила отменить свой концерт в Мурманске, но не уведомила об этом своих фанатов. По словам певицы, концерт был отменен из-за малого количества проданных билетов.

Примечательно, что самый дорогой билет на концерт Аллегровой стоил около семи тысяч рублей. Также билеты не продавались в кассе концертного зала, поскольку певица реализует их только через одного партнера в интернете. Из-за этого многие фанаты певицы старшего возраста не смогли приобрести билеты.