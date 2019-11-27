Известная российская певица Ирина Аллегрова решила отменить свой концерт в Мурманске, но не уведомила об этом своих фанатов. По словам певицы, концерт был отменен из-за малого количества проданных билетов.
Примечательно, что самый дорогой билет на концерт Аллегровой стоил около семи тысяч рублей. Также билеты не продавались в кассе концертного зала, поскольку певица реализует их только через одного партнера в интернете. Из-за этого многие фанаты певицы старшего возраста не смогли приобрести билеты.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.