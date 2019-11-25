Фанаты Ольги Бузовой лишились денег из-за переноса концерта певицы

Поклонники известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой из Бурятии ополчились на нее по причине отмены концерта в Улан-Удэ. Шоу должно было состояться сегодня, 25 ноября, в местном физкультурно-спортивном комплексе. Но по неозвученным причинам мероприятие было отменено, вследствие чего фанаты лишились своих денег. Цена билетов составила 2000-10000 рублей, и получится ли их сдать — пока под вопросом.

"Некоторые жители Улан-Удэ, которые хотели посетить концерт, пребывают в бешенстве. Они не понимают, почему звезда решила отменить концерт, поскольку еще вчера утром она в официальной группе в одной из соцсетей приглашала поклонников на концерт", — отмечает Экспресс-газета.

Как предположили СМИ, шоу было отменено вследствие того, что организаторы реализовали слишком мало билетов. Так, по информации одной из систем онлайн-бронирования, большая часть мест в зале до последнего момента была невыкупленной. Очевидно, это и стало причиной решения отложить концерт на неопределенное время.